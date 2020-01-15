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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Polonya ekibi Arka Gdynia'yı 80-52 yendi.

15.01.2020 22:04 | Son Güncelleme: 15.01.2020 22:04
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda , deplasmanda ekibi Arka Gdynia'yı 80-52 yendi.

Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 18-9 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devreye 41-19 üstün gitti.

İyi oyununu ikinci yarıda da sürdüren ve son periyoda 60-32 önde giren Fenerbahçe Öznur Kablo, salondan 80-52 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, gruptaki sekizinci galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA
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