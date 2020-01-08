Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Gelecek Koleji Çukurova Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 9. maçında İtalyan ekibi Reyer'e 70-61 yenildi.
Gelecek Koleji Çukurova Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 9. maçında İtalyan ekibi Reyer'e 70-61 yenildi.
Reyer, Venedik kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 21-10, ilk yarısını ise 37-24 önde kapattı.
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, 3. çeyrekte farkı 9 sayıya (53-44) indirdi ancak ev sahibi kulüp, mücadeleyi 70-61 kazandı.
Bu sonuçla Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, 7. mağlubiyetini, Reyer ise 3. galibiyetini aldı.