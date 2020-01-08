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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Gelecek Koleji Çukurova Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 9. maçında İtalyan ekibi Reyer'e 70-61 yenildi.

08.01.2020 23:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:36
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Gelecek Koleji Kadın Takımı, FIBA Ligi A Grubu'ndaki 9. maçında İtalyan ekibi Reyer'e 70-61 yenildi.

Reyer, Venedik kentindeki Taliercio Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 21-10, ilk yarısını ise 37-24 önde kapattı.

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, 3. çeyrekte farkı 9 sayıya (53-44) indirdi ancak ev sahibi kulüp, mücadeleyi 70-61 kazandı.

Bu sonuçla Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, 7. mağlubiyetini, Reyer ise 3. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
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