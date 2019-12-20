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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 8. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona'yı 62-57 yendi.

20.12.2019 00:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 00:04
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Ligi'nin 8. haftasında B Grubu'nda , deplasmanda İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona'yı 62-57 yendi.

Pavello Fontajau Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Spar Citylift Girona, mücadelenin ilk çeyreğini 20-14 önde kapattı. İkinci periyotta savunmada ve hücumda daha iyi performans sergileyen Fenerbahçe Öznur Kablo, oyunda üstünlüğü ele aldı ve devre arasına 40-28 önde girdi.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 56-42 önde geçtiği mücadeleyi 62-57 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Öznur Kablo, grupta 6. maçını kazanırken, Spar Citylift Girona ise 5. kez kaybetti.

Kaynak: AA
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