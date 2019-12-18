Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 8. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, konuk olduğu Rusya temsilcisi Nadezhda'ya 74-64 yenildi.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 8. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, konuk olduğu Rusya temsilcisi Nadezhda'ya 74-64 yenildi.
Orenburzhje Spor Salonu'nda oynanan ve karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk çeyreğini Nadezhda 20-19 önde kapatırken, ev sahibi ekip devre arasına ise 46-35 önde girdi.
İkinci devrede farkı açan Rusya ekibi, üçüncü çeyreğini 64-48 üstün tamamladığı mücadeleyi 74-64 kazandı.
Bu sonuçla Nadezhda A Grubu'nda 5. galibiyetini elde ederken, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ise 6. yenilgisini aldı.