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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 8. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, konuk olduğu Rusya temsilcisi Nadezhda'ya 74-64 yenildi.

18.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:34
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Ligi'nin 8. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Basketbol, konuk olduğu temsilcisi Nadezhda'ya 74-64 yenildi.

Orenburzhje Salonu'nda oynanan ve karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk çeyreğini Nadezhda 20-19 önde kapatırken, ev sahibi ekip devre arasına ise 46-35 önde girdi.

İkinci devrede farkı açan Rusya ekibi, üçüncü çeyreğini 64-48 üstün tamamladığı mücadeleyi 74-64 kazandı.

Bu sonuçla Nadezhda A Grubu'nda 5. galibiyetini elde ederken, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ise 6. yenilgisini aldı.

Kaynak: AA
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