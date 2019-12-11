Haberler » Spor » Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Spor

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Silvia Marziali (İtalya), Alexandra Stan (Romanya)Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 10, Olcay Çakır 2, Iagupova 21, Zandalasini 24, Tuğçe Canıtez, Stokes 12, Cruz 5, Ayşe Cora 8, Sevgi Uzun, NichollsLDLC ASVEL Feminin: Helena 17, Allemand...

11.12.2019 21:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:28
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Jelena Tomic (), Silvia Marziali (İtalya), Alexandra Stan ()

: Williams 10, Olcay Çakır 2, Iagupova 21, Zandalasini 24, Tuğçe Canıtez, Stokes 12, Cruz 5, Ayşe Cora 8, Sevgi Uzun, Nicholls

LDLC ASVEL Feminin: Helena 17, Allemand 5, Johannes 17, Turcinovic 2, Plouffe 14, Tanqueray 7, Badiane 5, Salagnac, Chabrier

1. Periyot: 19-17

Devre: 33-34

3. Periyot: 58-59

5 faulle çıkan: 37.55 Plouffe (LDLC Asvel Feminin)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 7. hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını 82-67 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, 7. galibiyetini alırken, Fransız temsilcisi 5. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler