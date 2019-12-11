Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Salon: Servet TazegülHakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Maka Kupatadze (Gürcistan), Mila Cavara (Bosna Hersek)Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 14, Rodriguez 13, Meltem Avcı 2, Bentley 13, Marginean 5, Feride Akalan 5, İleyda Güner 4UMMC Ekaterinburg: Beliakova 8, Quigley 8,...
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Nikolaos Somos (Yunanistan), Maka Kupatadze (Gürcistan), Mila Cavara (Bosna Hersek)
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 14, Rodriguez 13, Meltem Avcı 2, Bentley 13, Marginean 5, Feride Akalan 5, İleyda Güner 4
UMMC Ekaterinburg: Beliakova 8, Quigley 8, Vandersloot 15, Meesseman 28, Jones 10, Faulkner 4, Beglova 8, Musina 12, Vadeeva 19
1. Periyot: 24-33
Devre: 34-61
3. Periyot: 42-87
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 7. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg'a 112-56 yenildi.