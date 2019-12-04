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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, A Grubu'ndaki 6. maçında konuk olduğu Belçika temsilcisi Castors Braine'e 90-59 yenildi.

04.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:22
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

FIBA Kadınlar Ligi'nde Gelecek Koleji Basketbol, A Grubu'ndaki 6. maçında konuk olduğu Belçika temsilcisi 'e 90-59 yenildi.

Charleroi kentindeki Spiroudome Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-13, devreyi ise 45-17 önde kapattı.

Skordaki farklı üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Castors Braine, üçüncü çeyreğini 67-36 önde geçtiği mücadeleden 90-59 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Castors Braine, gruptaki 3. galibiyetini, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ise 4. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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