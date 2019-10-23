Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: Sonia Teixeria (Portekiz), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya ), Gilbert Hoxha (Arnavutluk)Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Rodriguez 17, Melis Talay 5, Coffey 16, Meltem Avcı 8, Marginean 9, Fatmanur Karakaş 2, Gökşen Fitik 6, Feride Akalan 17, İleyda Güner...

23.10.2019 22:10
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sonia Teixeria (Portekiz), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya ), Gilbert Hoxha (Arnavutluk)

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Rodriguez 17, Melis Talay 5, Coffey 16, Meltem Avcı 8, Marginean 9, Fatmanur Karakaş 2, Gökşen Fitik 6, Feride Akalan 17, İleyda Güner 6

Reyer: Anderson 13, Bestagno 11, Gorini, de Pretto 14, Steinberga 12, Carangelo 7, Ciabattoni 2, Petronyte 19, Macchi 3

1. Periyot: 14-18

Devre: 37-38

3. Periyot: 67-52

Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 2. hafta maçında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında İtalya ekibi Reyer'i 86-81 yendi.

Kaynak: AA
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