Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Salon: Servet TazegülHakemler: Sonia Teixeria (Portekiz), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya ), Gilbert Hoxha (Arnavutluk)Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Rodriguez 17, Melis Talay 5, Coffey 16, Meltem Avcı 8, Marginean 9, Fatmanur Karakaş 2, Gökşen Fitik 6, Feride Akalan 17, İleyda Güner...
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sonia Teixeria (Portekiz), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya ), Gilbert Hoxha (Arnavutluk)
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Rodriguez 17, Melis Talay 5, Coffey 16, Meltem Avcı 8, Marginean 9, Fatmanur Karakaş 2, Gökşen Fitik 6, Feride Akalan 17, İleyda Güner 6
Reyer: Anderson 13, Bestagno 11, Gorini, de Pretto 14, Steinberga 12, Carangelo 7, Ciabattoni 2, Petronyte 19, Macchi 3
1. Periyot: 14-18
Devre: 37-38
3. Periyot: 67-52
Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 2. hafta maçında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında İtalya ekibi Reyer'i 86-81 yendi.