Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Edip BuranHakemler: Alexandru Olaru (Romanya), Maka Kupatadze (Gürcistan), Silvia Marziali (İtalya)Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Rodriguez 13, Melis Talay 7, Coffey 13, İlayda Güner, Marginean 8, Gökşen Fitik 1, Meltem Avcı 11, Feride AkalanNadezhda Orenburg: Yvonne Tumer 11, Ekunwe...

17.10.2019 20:16
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Edip Buran

Hakemler: Alexandru Olaru (Romanya), Maka Kupatadze (Gürcistan), Silvia Marziali (İtalya)

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Rodriguez 13, Melis Talay 7, Coffey 13, İlayda Güner, Marginean 8, Gökşen Fitik 1, Meltem Avcı 11, Feride Akalan

Nadezhda Orenburg: Yvonne Tumer 11, Ekunwe 15, Shilova 7, Razheva 8, Wheeler 13, Nizamova 2, Nicholls, Tikhonenko 2, Olga Novikova, Medvedeva 8, Namok 3

1. Periyot: 12-20

Devre: 27-33

3. Periyot: 41-50

Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında Rusya temsilcisi Nadezhda Orenburg'a 69-53 yenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.