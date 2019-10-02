Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu rövanş maçında BOTAŞ, deplasmanda Polonya'nın Arka Gdynia takımına 84-75 mağlup oldu.

02.10.2019 21:18
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu rövanş maçında BOTAŞ, deplasmanda Polonya'nın Arka Gdynia takımına 84-75 mağlup oldu.

İlk maçı da evinde 88-72 kaybeden BOTAŞ, organizasyona veda etti.

Gdynia Spor Salonu'nda oynanan ve ilk periyodunu BOTAŞ'ın 21-19 önde geçtiği maçın devresi 42-42 berabere tamamlandı.

Üçüncü periyodu 62-55 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, salondan 84-75 galip ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.

Avrupa Ligi'nde normal sezonda mücadele etme hakkı kazanamayan BOTAŞ, yoluna Avrupa Kupası'nda devam edecek.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.