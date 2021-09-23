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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri

Salon: RamlaHakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Maksim Zhitlukhin (Rusya), Maria Ignatiou (Kıbrıs Rum Kesimi)Elitzur Holon: Adams 31, Bone 8, Pelc 3, Raber 10, Diawakana 2, Kabada 3, Sujic 2, Shabtai, KahalonHatayspor: Büşra Akbaş 7, Brown 16, Bahar Çağlar Ökten 6, Wiley 27, Gorini 9, Gökçe Doğan...

Salon: Ramla

Hakemler: Sinisa Prpa ( Sırbistan ), Maksim Zhitlukhin ( Rusya ), Maria Ignatiou ( Kıbrıs Rum Kesimi )

Elitzur Holon: Adams 31, Bone 8, Pelc 3, Raber 10, Diawakana 2, Kabada 3, Sujic 2, Shabtai, Kahalon

Hatayspor: Büşra Akbaş 7, Brown 16, Bahar Çağlar Ökten 6, Wiley 27, Gorini 9, Gökçe Doğan 4, Ayşegül Günay 7, Büşra Akgün, Zubac, Elif Emirtekin

1. Periyot: 20-14

Devre: 26-37

3. Periyot: 42-53

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Hatayspor, deplasmanda İsrail'in Elitzur Holon takımını 76-59 mağlup etti.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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