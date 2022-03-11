Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Fransa'nın LDLC ASVEL takımını 77-64 yendi.

Fransa'nın Lyon kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-12 önde kapatan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına da 36-28 üstün gitti. Üçüncü çeyreğin sonunda farkı yine çift hanelere (45-55) çıkaran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahadan 77-64 galip ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 17 Mart Perşembe günü Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Rövanş için büyük bir avantaj yakalayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasındaki maçı 12 sayı farkla kaybetse bile adını Dörtlü Final'e yazdıracak.