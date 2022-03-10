Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Macaristan'ın KSC Szekszard takımını deplasmanda 88-60 yendi.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Macaristan'ın KSC Szekszard takımını deplasmanda 88-60 yendi.
Szekszard Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 23-17 önde geçen Galatasaray, soyunma odasına 18 sayı farkla (45-27) üstün gitti.
İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren ve üçüncü çeyreği 71-46 önde tamamlayan Galatasaray, karşılaşmayı 88-60 kazandı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 16 Mart Çarşamba günü İstanbul'da Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak.
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