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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA, Serkan Avci - Spor
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Edip BuranHakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Nikola Perlic (Hırvatistan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Hollingsworth 6, Fagbenle 14, Hayes 5, Turner 8, Thomas 8, Asena Yalçın, Zellous 8, Melis Talay, Bonner 18, Anigwe 2, Esra Ural Topuz, Sinem...

Salon: Edip Buran

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Nikola Perlic (Hırvatistan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Hollingsworth 6, Fagbenle 14, Hayes 5, Turner 8, Thomas 8, Asena Yalçın, Zellous 8, Melis Talay, Bonner 18, Anigwe 2, Esra Ural Topuz, Sinem Ataş 10

Flammes Carolo: Berkani 4, Bouderra 3, Mlapie 4, Akhator 13, Fiebich 7, Coffey 8, Pouye 7, Coulibaly 2

1. Periyot: 21-13

Devre: 43-22

3. Periyot: 65-35

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında, sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Flammes Carolo takımını 79-48 yendi.

Daha önce Kovid-19 vakaları nedeniyle 3 kez ertelenen ve dün Mersin'deki Edip Buran Spor Salonu'nda deplasman statüsünde oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında rakibini 31 sayı farkla 95-64 mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, rövanş karşılamasını da kazanarak adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

AA / Serkan Avci - Spor

Mersin Yenişehir, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Spor, Haberler

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