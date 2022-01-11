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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk maçında Nesibe Aydın, konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını 83-79 yendi.

AYDIN (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk maçında Nesibe Aydın, konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını 83-79 yendi.

Pire'de Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk çeyreğini 18-17 önde geçen Nesibe Aydın, soyunma odasına ise 43-34 önde girdi.

İkinci yarıda da hücumda rakibine oranla daha iyi bir performans gösteren konuk ekip, üçüncü çeyreğini 65-52 üstünlükle geçtiği mücadeleyi 83-79 kazandı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 19 Ocak Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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