Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçlarında, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanya'nın Lointek Gernika takımına 83-59 yenildi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçlarında, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanya'nın Lointek Gernika takımına 83-59 yenildi.
İspanya'da oynanan maçın ilk çeyreğini 24-15 üstün geçen Gernika, ilk yarıyı da 41-35 önde tamamladı.
Maçın üçüncü çeyreğinde farkı daha da açan İspanyol takımı maçı da 83-59 kazandı ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı.
Bu maçın rövanşı, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde, 22 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak.
AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
Haberi Kaydet