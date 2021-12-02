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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda 6. ve son haftasında Hatayspor, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 85-73 mağlup oldu.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda 6. ve son haftasında Hatayspor, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 85-73 mağlup oldu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-22 önde tamamlayan Panathinaikos, soyunma odasına 53-35 üstün gitti.

Yunanistan temsilcisi, üçüncü periyodunu 66-57 üstün geçtiği müsabakadan 85-73 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grubu 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Hatayspor, son 32 turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Panathinaikos ise A Grubu'nu averajla 4. ve son basamakta bitirdi.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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