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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Ukrayna temsilcisi Prometey'e 92-52 yenilerek turnuvaya veda etti.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Ukrayna temsilcisi Prometey'e 92-52 yenilerek turnuvaya veda etti.

Kamyanske kentindeki Slobozhansky Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 45-32 üstünlükle gitti.

Son 10 dakikaya 65-44 önde giren Prometey, sahadan da 92-52 galip ayrıldı.

D Grubu'nu 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle son sırada bitiren Elazığ İl Özel İdare, organizasyondan elendi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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