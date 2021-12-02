Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Ukrayna temsilcisi Prometey'e 92-52 yenilerek turnuvaya veda etti.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Ukrayna temsilcisi Prometey'e 92-52 yenilerek turnuvaya veda etti.
Kamyanske kentindeki Slobozhansky Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 45-32 üstünlükle gitti.
Son 10 dakikaya 65-44 önde giren Prometey, sahadan da 92-52 galip ayrıldı.
D Grubu'nu 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle son sırada bitiren Elazığ İl Özel İdare, organizasyondan elendi.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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