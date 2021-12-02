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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nun 6. ve son haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Polonya'nın InvestinTheWest Enea GW takımını 75-68 mağlup etti.

MERSİN (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nun 6. ve son haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Polonya'nın InvestinTheWest Enea GW takımını 75-68 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 25-15 önde tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına 35-34 üstün gitti.

Mersin temsilcisi, üçüncü çeyreğini 57-54 önde geçtiği karşılaşmadan 75-68 galip ayrıldı.

Müsabakada 36 sayı kaydeden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ABD'li oyuncusu Tiffany Hayes, galibiyette başrol oynadı.

Bu sonuçla 6'da 6 yapan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, C Grubu'nu lider tamamladı. Mersin ekibi, 4. hafta müsabakalarının ardından son 32 turuna yükselmeyi garantilemişti.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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