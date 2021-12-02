Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nun 6. ve son haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Polonya'nın InvestinTheWest Enea GW takımını 75-68 mağlup etti.
MERSİN (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nun 6. ve son haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Polonya'nın InvestinTheWest Enea GW takımını 75-68 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 25-15 önde tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına 35-34 üstün gitti.
Mersin temsilcisi, üçüncü çeyreğini 57-54 önde geçtiği karşılaşmadan 75-68 galip ayrıldı.
Müsabakada 36 sayı kaydeden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ABD'li oyuncusu Tiffany Hayes, galibiyette başrol oynadı.
Bu sonuçla 6'da 6 yapan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, C Grubu'nu lider tamamladı. Mersin ekibi, 4. hafta müsabakalarının ardından son 32 turuna yükselmeyi garantilemişti.
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri