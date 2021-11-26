Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata'yı 86-66 yendi.
ANKARA (AA) - OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata'yı 86-66 yendi.
Ankara ekibi, başkent Budapeşte'deki Nemzeti Spor Salonu'nda oynanan maçın birinci periyodunu 24-18, ilk yarısını da 49-40 önde tamamladı.
Üçüncü periyotta 9 sayılık farkı (54-63) koruyan OGM Ormanspor, maçı 86-66 kazandı.
Grupta 4. galibiyetini alan OGM Ormanspor, liderliğini sürdürdü ve son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
OGM Ormanspor, sezonun ikinci haftasında sahasında karşılaştığı Ludovika-FCSM Csata'yı 70-52 mağlup etmişti.
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AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri