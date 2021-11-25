Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nun 5. haftasında Polonya kulübü AZS UMCS Lublin'i 72-60 yendi.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nun 5. haftasında Polonya kulübü AZS UMCS Lublin'i 72-60 yendi.
Lublin kentindeki Mosir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 14-13 üstünlükle tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına 29-28 önde gitti.
Üçüncü periyot sonunda farkı 7 sayıya (46-53) çıkaran Mersin ekibi, sahadan da 72-60 galip ayrıldı.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin pivotu Anigwe, 20 sayı, 15 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu.
Önceki maçında adını son 32 turuna yazdıran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 5'te 5 yaparak grup liderliğini garantiledi. AZS UMCS Lublin ise 3. mağlubiyetini yaşadı.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri