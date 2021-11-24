Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Salon: TOBB ETÜHakemler: Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Bogdan Podar (Romanya), Xhelal Mumini (Kosova)Nesibe Aydın: Nacickaite 18, Snytsina 12, Thomas 11, Harika Eldaş 10, Coates 16, Hülya Çoklar 6, Gülşah Duman 9, Merve Uygül 4Neve David Ramla: Baron 13, Eisner 6, Hersler 17, Shalom 5,...
AYDIN (AA) - Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Stylianos Simeonidis ( Yunanistan ), Bogdan Podar ( Romanya ), Xhelal Mumini ( Kosova )
Nesibe Aydın : Nacickaite 18, Snytsina 12, Thomas 11, Harika Eldaş 10, Coates 16, Hülya Çoklar 6, Gülşah Duman 9, Merve Uygül 4
Neve David Ramla: Baron 13, Eisner 6, Hersler 17, Shalom 5, Cannon 17, Nesher, Hannoun 2
1. Periyot: 22-14
Devre: 45-28
3. Periyot: 63-47
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Nesibe Aydın, İsrail'in Neve David Ramla takımını 86-60 yendi.
Grupta 4. galibiyetini alan başkent ekibi, son maçlar öncesi son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. İsrail temsilcisi ise 3. yenilgisini yaşadı.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri