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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: TOBB ETÜHakemler: Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Bogdan Podar (Romanya), Xhelal Mumini (Kosova)Nesibe Aydın: Nacickaite 18, Snytsina 12, Thomas 11, Harika Eldaş 10, Coates 16, Hülya Çoklar 6, Gülşah Duman 9, Merve Uygül 4Neve David Ramla: Baron 13, Eisner 6, Hersler 17, Shalom 5,...

AYDIN (AA) - Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Stylianos Simeonidis ( Yunanistan ), Bogdan Podar ( Romanya ), Xhelal Mumini ( Kosova )

Nesibe Aydın : Nacickaite 18, Snytsina 12, Thomas 11, Harika Eldaş 10, Coates 16, Hülya Çoklar 6, Gülşah Duman 9, Merve Uygül 4

Neve David Ramla: Baron 13, Eisner 6, Hersler 17, Shalom 5, Cannon 17, Nesher, Hannoun 2

1. Periyot: 22-14

Devre: 45-28

3. Periyot: 63-47

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Nesibe Aydın, İsrail'in Neve David Ramla takımını 86-60 yendi.

Grupta 4. galibiyetini alan başkent ekibi, son maçlar öncesi son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. İsrail temsilcisi ise 3. yenilgisini yaşadı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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