Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımına 80-74 yenildi.
KAYSERİ (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımına 80-74 yenildi.
Lauber Dezsö Spor Salonu'nda oynanan ve ilk periyodunu Bellona Kayseri Basketbol'un 23-20 üstün geçtiği mücadelenin devre arasına ev sahibi ekip, 39-37 önde gitti.
Son periyoda 60-55 üstün giren NKA Universitas PEAC, son çeyrekte farkın azalmasına izin vermedi ve salondan 80-74 galip ayrıldı.
Bellona Kayseri Basketbol bu sonuçla gruptaki dördüncü mağlubiyetini yaşarken, ev sahibi takım üçüncü galibiyetini elde etti.
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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