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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımına 80-74 yenildi.

KAYSERİ (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımına 80-74 yenildi.

Lauber Dezsö Spor Salonu'nda oynanan ve ilk periyodunu Bellona Kayseri Basketbol'un 23-20 üstün geçtiği mücadelenin devre arasına ev sahibi ekip, 39-37 önde gitti.

Son periyoda 60-55 üstün giren NKA Universitas PEAC, son çeyrekte farkın azalmasına izin vermedi ve salondan 80-74 galip ayrıldı.

Bellona Kayseri Basketbol bu sonuçla gruptaki dördüncü mağlubiyetini yaşarken, ev sahibi takım üçüncü galibiyetini elde etti.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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