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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu dördüncü maçında Elazığ İl Özel İdaresi, deplasmanda Macaristan'ın Uni Györ takımına 77-65 yenildi.

ELAZIĞ (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu dördüncü maçında Elazığ İl Özel İdaresi, deplasmanda Macaristan'ın Uni Györ takımına 77-65 yenildi.

Macaristan'daki Györ Üniversitesi Spor Salonunda oynanan maçın ilk çeyreği, 23-17 Uni Györ üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta hücumda etkili bir performans sergileyerek aradaki farkı kapatan Elazığ İl Özel İdaresi, devre arasına 43-40 önde girdi.

İkinci yarıya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi ekip, mücadelede üstünlüğü bir kez daha ele aldı ve üçüncü çeyreği 60-51 önde tamamladı. Son periyotta aradaki skor farkını daha da açan Uni Györ, mücadeleden 77-65 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Uni Györ, gruptaki ilk galibiyetini alırken, Elazığ İl Özel İdaresi ise üçüncü kez kaybetti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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