Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

24.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:24
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final mücadelesinde Macaristan temsilcisi KSC Szekszard'a 77-67 yenilerek organizasyona veda etmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final mücadelesinde Macaristan temsilcisi KSC Szekszard'a 77-67 yenilerek organizasyona veda etmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Alpay yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiklerinde takımın menfaati için durmadan çalıştıklarını, takımın üstün mücadelesi sonucu olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Avrupa'ya kadar süren bir başarı elde ettiklerini ifade eden Alpay, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde transferin kapanmasına çok az bir süre kalmıştır. Bir ay sonra lig başlayacaktı. Hızlıca ekonomik durumu toparlayıp, transferleri yaptık. Sonrasında çok ciddi sakatlıklar ve saha içi başarısızlıklar yaşadık. Hiçbir zaman pes etmedik. Var gücümüzle çalıştık. Yaptığımız transferlerle EuroCup'ta çeyrek finale kaldık. Yarı finale de kalabilirdik ancak hakem hatalarına şansızlıklar da eklenince yarı finale kalamadık. Şehrimize hizmet etmekten dolayı mutlu ve gururluyuz. Önümüzdeki sezonda Süper Lig'de yer alarak Elazığ'ı temsil etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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