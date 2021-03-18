Birevim Elazığ İl Özel İdare: 77 - 67
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Birevim Elazığ İl Özel İdare: 77 - 67

18.03.2021 20:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:17
Birevim Elazığ İl Özel İdare: 77 - 67

SALON: Kadir Has Kongre MerkeziHAKEMLER: Ali Faur, Ivana Ivankovic, Ivan MilicevicKSC SZEKSZARD: Theodorean 3, Miklos, Studer 16, Gereben, Friskovec 12, Krnjic 1, Goree 14, McCall 10, Bonner 21, BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Gamze 3, Mitchell 24, Sera 3, Şuğranur Hatice, Nuran, Vitola 13,...

SALON: Kadir Has Kongre Merkezi

HAKEMLER: Ali Faur, Ivana Ivankovic, Ivan MilicevicKSC SZEKSZARD: Theodorean 3, Miklos, Studer 16, Gereben, Friskovec 12, Krnjic 1, Goree 14, McCall 10, Bonner 21, BİREVİM ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Gamze 3, Mitchell 24, Sera 3, Şuğranur Hatice, Nuran, Vitola 13, Cannon 20, Baric 4 1'İNCİ PERİYOT: 22-13DEVRE:  43-343'ÜNCÜ PERİYOT: 59-51Kayseri'nin ev sahipliğinde yapılan FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final karşılaşmasında Macaristan ekibi KSC Szekszard, Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 77 - 67'lik sonuçla yenerek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayı ile Birevim Elazığ İl Özel İdare'den Kelsey Mitcell oldu. KSC Szekszard'in en skorer ismi ise 21 sayı ile Dewanna Bonner oldu. 

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 77 - 67
Birevim Elazığ İl Özel İdare: 77 - 67
Birevim Elazığ İl Özel İdare: 77 - 67
Birevim Elazığ İl Özel İdare: 77 - 67

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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