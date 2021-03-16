Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Alin Faur (Romanya), Dragos Alin Nicolae (Romanya), Glibert Hoxha (Arnavutluk)KSC Szekszard: Studer 7, Friskovec 2, Goree 10, McCall 13, Bonner 26, Theodorean 5, Miklos, Gereben 3, KrnjicSaint Amand Hainaut Basket: Gustavsson 2, Dubie 5, Konate 3, Bailey...
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Alin Faur (Romanya), Dragos Alin Nicolae (Romanya), Glibert Hoxha (Arnavutluk)
KSC Szekszard: Studer 7, Friskovec 2, Goree 10, McCall 13, Bonner 26, Theodorean 5, Miklos, Gereben 3, Krnjic
Saint Amand Hainaut Basket: Gustavsson 2, Dubie 5, Konate 3, Bailey 12, Kone 4, Day 13, Armant 2, Ewodo, Slonjsak 5, Lithard 7
1. Periyot: 13-15
Devre: 28-26
3. Periyot: 42-39
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Macaristan temsilcisi KSC Szekszard, Fransa'nın Saint Amand Hainaut Basket takımını 66-53 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
KSC Szekszard, organizasyonun Kayseri'de düzenlenen etabında, 18 Mart Perşembe günü oynanacak çeyrek final maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil