Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

16.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:16
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Alin Faur (Romanya), Dragos Alin Nicolae (Romanya), Glibert Hoxha (Arnavutluk)KSC Szekszard: Studer 7, Friskovec 2, Goree 10, McCall 13, Bonner 26, Theodorean 5, Miklos, Gereben 3, KrnjicSaint Amand Hainaut Basket: Gustavsson 2, Dubie 5, Konate 3, Bailey...

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Alin Faur (Romanya), Dragos Alin Nicolae (Romanya), Glibert Hoxha (Arnavutluk)

KSC Szekszard: Studer 7, Friskovec 2, Goree 10, McCall 13, Bonner 26, Theodorean 5, Miklos, Gereben 3, Krnjic

Saint Amand Hainaut Basket: Gustavsson 2, Dubie 5, Konate 3, Bailey 12, Kone 4, Day 13, Armant 2, Ewodo, Slonjsak 5, Lithard 7

1. Periyot: 13-15

Devre: 28-26

3. Periyot: 42-39

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Macaristan temsilcisi KSC Szekszard, Fransa'nın Saint Amand Hainaut Basket takımını 66-53 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

KSC Szekszard, organizasyonun Kayseri'de düzenlenen etabında, 18 Mart Perşembe günü oynanacak çeyrek final maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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