Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu üçüncü maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çekya ekibi KP Brno'yu 73-61 yendi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu üçüncü maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çekya ekibi KP Brno'yu 73-61 yendi. Grubu lider tamamlayan Elazığ ekibi, son 16 turuna kaldı.
Çekya'nın Brno kentinin ev sahipliği yaptığı grup maçı, Brno Spor Salonu'nda oynandı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-16 önde geçen Elazığ ekibi soyunma odasına da 33-23'lük üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü sürdüren Birevim Elazığ İl Özel İdare, son bölüme 53-40 üstün girmeyi başardı. Son bölümde de rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Birevim Elazığ İl Özel İdare salondan 12 sayı farkla 73-61 galip ayrıldı.
Elazığ ekibi grupta oynadığı üçüncü maçı da kazandı ve gruptan lider çıkmayı başardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever