Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

22.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:14
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu üçüncü maçında Bellona Kayseri Basketbol, Ukrayna ekibi Promotey'i 106-82 yendi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu üçüncü maçında Bellona Kayseri Basketbol, Ukrayna ekibi Promotey'i 106-82 yendi.

Macaristan'ın Györ kentindeki Györ Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 25-17 önde geçen Bellona Kayseri Basketbol, devreyi de 52-40 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı açan Kayseri ekibi son çeyreğe 77-59 üstün girdi.

Bellona Kayseri Basketbol son periyotta da rahat bir oyunla salondan 106-82 galip ayrıldı.

Kayseri ekibi, gruptaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde ederken, Promotey üçüncü yenilgisini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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