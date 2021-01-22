Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu üçüncü maçında Bellona Kayseri Basketbol, Ukrayna ekibi Promotey'i 106-82 yendi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu üçüncü maçında Bellona Kayseri Basketbol, Ukrayna ekibi Promotey'i 106-82 yendi.
Macaristan'ın Györ kentindeki Györ Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 25-17 önde geçen Bellona Kayseri Basketbol, devreyi de 52-40 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı açan Kayseri ekibi son çeyreğe 77-59 üstün girdi.
Bellona Kayseri Basketbol son periyotta da rahat bir oyunla salondan 106-82 galip ayrıldı.
Kayseri ekibi, gruptaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde ederken, Promotey üçüncü yenilgisini aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever