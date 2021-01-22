Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

22.01.2021 00:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 00:24
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu ikinci maçında Bellona Kayseri Basketbol, Macaristan ekibi KSC Szekszard'a 88-71 yenildi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu ikinci maçında Bellona Kayseri Basketbol, Macaristan ekibi KSC Szekszard'a 88-71 yenildi.

Macaristan'ın Györ kentindeki Györ Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 23-14 önde geçen KSC Szekszard, devreyi de 39-37 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı açan ev sahibi ekip son çeyreğe 62-51 üstün girdi.

Kayseri ekibinin son periyottaki çabaları da sonucu değiştirmedi ve KSC Szekszard salondan 88-71 galip ayrıldı.

KSC Szekszard gruptaki ikinci maçını da kazanırken, Bellona Kayseri Basketbol ilk yenilgisini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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