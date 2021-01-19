Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

19.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:43
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ilk maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Rus ekibi MBA Moskova'yı 85-74 yendi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ilk maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare, Rus ekibi MBA Moskova'yı 85-74 yendi.

Çekya'nın Brno kentinin ev sahipliği yaptığı grup maçı, Brno Spor Salonu'nda oynandı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 önde geçen Birevim Elazığ İl Özel İdare soyunma odasına da 45-38'lük üstünlükle gitti. Rus ekibi üçüncü çeyrek sonunda farkı 4 sayıya indirse de Birevim Elazığ İl Özel İdare salondan 11 sayı farkla 85-74 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Selçuk Özdağ İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Can Yaman Cemre Kemer Hande Erçel
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 19:43:23. #1.15#
title