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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Ivana Ivanovic (Sırbistan)OGM Ormanspor: Robinson 14, Paris 12, Nilay Kartaltepe 11, Leedham 7, Ogunbowale 31, Pelin Bilgiç 5, Damla Gezgin 3, Öykü Taşkın, Yeliz DoğanOlympiakos: Gemelos...

29.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:16
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Esperanza Mendoza Holgado (), Milosav Kaludjerovic (), Ivana Ivanovic (Sırbistan)

OGM Ormanspor: Robinson 14, 12, Nilay Kartaltepe 11, Leedham 7, Ogunbowale 31, Pelin Bilgiç 5, Damla Gezgin 3, Öykü Taşkın, Yeliz Doğan

: Gemelos 15, Graves 10, Jurcenkova 2, Thomas 6, Nikolopoulou 11, Spyridopoulou 10, Stamolamprou 2, Stamati 3, Pavlopoulou, Kosma, Louka

1. Periyot: 24-18

Devre: 41-34

3. Periyot: 59-53

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında OGM Ormanspor, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 83-59 yendi.

Yunanistan'da oynanan ilk maçta rakibine 72-64 mağlup olan OGM Ormanspor, rövanş mücadelesini 24 sayı farkla kazanarak 8'li tura yükseldi.

Karşılaşmanın 5. dakikasını Ogunbowale, Nilay Kartaltepe ve Robinson'ın basketleriyle 13-10 önde geçen OGM Ormanspor, dış atışlardan etkili olduğu ilk periyodu 24-18 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında üst üste basketler bulan Olympiakos, 16. dakikada karşılaşmada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-31. Toparlanarak 8-0'lık seri yakalayan ve durumu 37-31 yapan OGM Ormanspor, soyunma odasına 41-34 önde gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan ve Gemelos ile üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Olympiakos, farkı 2 sayıya indirdi: 51-49. Çeyreğin son bölümünde tempoyu yükselten OGM Ormanspor, final periyoduna 59-53 üstün girdi.

Dördüncü periyotta çok üstün bir oyun sergileyen OGM Ormanspor, 25 sayılık farkla ulaştı: 81-56. Son çeyrekte rakibine sadece 6 sayı şansı tanıyan OGM Ormanspor, karşılaşmayı 83-59 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

OGM Ormanspor'da 31 sayı kaydeden Ogunbowale, farklı galibiyette başrolü oynadı.

Kaynak: AA
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