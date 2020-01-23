Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Rusya'nın Spartak Moskova Region ekibine deplasmanda 90-71 yenildi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Rusya'nın Spartak Moskova Region ekibine deplasmanda 90-71 yenildi.
Vidnoje Spor Merkezi'nde yapılan maçın ilk setini 24-18 önde bitiren ev sahibi takım, soyuna odasına da 47-30 üstün gitti.
Müsabakanın üçüncü çeyreğini de 66-51 önde tamamlayan Spartak Moskova Region, salondan 90-71 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Çarşamba günü Hatay'da oynanacak.