Haberler » Spor » Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Spor

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Rusya'nın Spartak Moskova Region ekibine deplasmanda 90-71 yenildi.

23.01.2020 20:26 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:26
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Büyükşehir Belediyespor Kadın Takımı, FIBA Kupası son 16 turu ilk maçında Rusya'nın Region ekibine deplasmanda 90-71 yenildi.

Vidnoje Merkezi'nde yapılan maçın ilk setini 24-18 önde bitiren ev sahibi takım, soyuna odasına da 47-30 üstün gitti.

Müsabakanın üçüncü çeyreğini de 66-51 önde tamamlayan Spartak Moskova Region, salondan 90-71 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Çarşamba günü Hatay'da oynanacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler