Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanş maçında Fransa temsilcisi Roche Vendee Basket'i 82-73 yenerek son 16 turuna kaldı.
Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanş maçında Fransa temsilcisi Roche Vendee Basket'i 82-73 yenerek son 16 turuna kaldı.
Pays da la Loire bölgesindeki Les Oudairies Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takım birinci çeyreği 22-18 önde tamamlarken mücadelenin ilk yarısı 37-37 beraberlikle tamamlandı.
Maçın 3. periyodunu 59-57 geride tamamlayan Beşiktaş TRC İnşaat, son periyotta üstünlüğü ele alarak karşılaşmadan 82-73 galip ayrıldı.
İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 83-79 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, rövanş mücadelesini 9 sayı farkla kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.