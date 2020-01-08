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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off 1. turunda eşleştiği Polonya temsilcisi CCC Polkowice'ye ikinci maçında 84-35 yenildi.

08.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:00
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

BOTAŞ Kadın Takımı, FIBA Kupası play-off 1. turunda eşleştiği Polonya temsilcisi CCC Polkowice'ye ikinci maçında 84-35 yenildi.

Polkowice kasabasıyla aynı adı taşıyan salonunda yapılan rövanş karşılaşmasının ilk çeyreğini, 20-4 üstünlükle geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-14 önde gitti.

Son periyot öncesi farkı 44 sayıya (68-24) çıkaran CCC Polkowice, sahadan 84-35 galip ayrıldı.

Evindeki ilk maçta da 75-56 mağlup olan BOTAŞ bu sonuçla turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA
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