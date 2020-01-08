Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off 1. turunda eşleştiği Polonya temsilcisi CCC Polkowice'ye ikinci maçında 84-35 yenildi.
BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off 1. turunda eşleştiği Polonya temsilcisi CCC Polkowice'ye ikinci maçında 84-35 yenildi.
Polkowice kasabasıyla aynı adı taşıyan spor salonunda yapılan rövanş karşılaşmasının ilk çeyreğini, 20-4 üstünlükle geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-14 önde gitti.
Son periyot öncesi farkı 44 sayıya (68-24) çıkaran CCC Polkowice, sahadan 84-35 galip ayrıldı.
Evindeki ilk maçta da 75-56 mağlup olan BOTAŞ bu sonuçla turnuvaya veda etti.