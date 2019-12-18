Haberler » Spor » Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Spor

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Beşiktaş TRC İnşaat Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Fransa ekibi Roche Vendee'ye 83-79 yenildi.

18.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:36
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Beşiktaş TRC İnşaat Takımı, FIBA Kadınlar Kupası play-off turu ilk maçında ekibi Roche Vendee'ye 83-79 yenildi.

BJK Akatlar ve Kültür Kompleksi'nde oynanan mücadelede ilk periyot siyah-beyazlıların 28-20 üstünlüğüyle sona erdi.

Soyunma odasına 38-38'lik eşitlikle girilirken, final periyoduna 67-61 üstünlükle giden konuk ekip, parkeden 83-79 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 9 Ocak Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler