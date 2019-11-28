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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Rusya temsilcisi MBA Moskova'ya 97-76 yenildi.

28.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:46
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

TRC İnşaat Kadın Takımı, FIBA Kupası B Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Rusya temsilcisi MBA 'ya 97-76 yenildi.

Başkent Moskova'daki Krylatskoe Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-16 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına 53-37 üstün girdi.

Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda farkı indirmeyi başaramadı. MBA Moskova, üçüncü çeyreğini 76-55 önde geçtiği mücadeleden 97-76 galip ayrıldı.

Bu sonuçla iki galibiyette kalan Beşiktaş TRC İnşaat, gruptan çıkma şansını yitirdi. Lider durumdaki Moskova ekibi ise 5'te 5 yaptı.

Kaynak: AA
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