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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 5. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Polonya'nın CCC Polkowice takımına 75-55 yenildi.

27.11.2019 22:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:54
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbolda FIBA Kadınlar Kupası C Grubu 5. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda 'nın CCC Polkowice takımına 75-55 yenildi.

Polkowice kentindeki Şehir Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-11 önde tamamlayan OGM Ormanspor, devre arasına da 34-31 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan ve skor üstünlüğünü yakalayan CCC Polkowice, üçüncü çeyreğini 52-42 önde bitirdiği mücadeleden 75-55 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda Danielle Marie Robinson, 27 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. OGM Ormanspor'da Courtney Paris'in 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla CCC Polkowice, gruptaki 3. galibiyetini, OGM Ormanspor ise ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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