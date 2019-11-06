Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda İsveç temsilcisi Lulea BBK'yı 72-67 mağlup etti.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda İsveç temsilcisi Lulea BBK'yı 72-67 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray 2. galibiyetini aldı. Lulea BBK ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Lulea Enerji Arena'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın ilk çeyreğini Galatasaray, 22-17 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci periyotta da sürdüren sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 37-28 üstün gitti.
Galatasaray, üçüncü çeyreğini 54-53 önde geçtiği karşılaşmadan 72-67 galip ayrıldı.