Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 3. maçında Kosova temsilcisi Mabetex'si 95-58 yendi.

01.11.2019 00:02
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 3. maçında Kosova temsilcisi Mabetex'si 95-58 yendi.

Priştine Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 32-20 önde geçen siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına da 53-35 üstün gitti. Mücadelenin 3. periyodu sonunda 80-45 üstünlük yakalayan Beşiktaş TRC İnşaat, sahadan 95-58 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, grubundaki ilk galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA
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