Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Romanya temsilcisi ACS Sepsi'ye 78-62 mağlup oldu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Romanya temsilcisi ACS Sepsi'ye 78-62 mağlup oldu.
Bu sonuçla Galatasaray, kupadaki ilk mağlubiyetini yaşadı. ACS Sepsi ise ilk galibiyetini aldı.
Sepsi Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-10 önde tamamlayan ACS Sepsi, soyunma odasına 42-31 önde gitti.
Etkili oyununu ikinci yarıya da taşıyan ACS Sepsi, üçüncü periyodunu 63-45 önde tamamladığı müsabakadayı 78-62 kazandı.