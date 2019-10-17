Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: AntakyaHakemler: Zoron Mitrovski (Makedonya), Charalampos Karakatssounis (Yunanistan), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 3, Gajic 18, Peters 17, Magarity 15, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdulkader 23, Tuğba...

17.10.2019 21:22
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Antakya

Hakemler: Zoron Mitrovski (Makedonya), Charalampos Karakatssounis (Yunanistan), Vasileios Pitsilkas (Yunanistan)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3, Özge Yavaş 3, Gajic 18, Peters 17, Magarity 15, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Ben Abdulkader 23, Tuğba Oral

Tsmoki-Minsk: Vabishchevich 13, Murauskaya 8, Rybalka, Theriot 7, Stsiapanava, Hasper 21, Chidom 14, Bartakova 8

1. Periyot: 18-24

Devre: 34-45

3. Periyot: 61-56

Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk'i sahasında 79-71 yendi.

Öte yandan maç skorbord arızası dolayısıyla yaklaşık 1 saat 15 dakika geç başladı.

Kaynak: AA
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