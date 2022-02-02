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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

AA, Yunus Kaymaz - Spor
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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu maçında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı deplasmanda 86-85 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu maçında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı deplasmanda 86-85 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

Aarhus kentinde oynanan ve ilk çeyreği 23-23 berabere geçilen karşılaşmanın devresini Bahçeşehir Koleji, 46-40 üstün tamamladı.

Danimarka temsilci karşısında farkı koruyan ve üçüncü çeyreği de 66-60 önde geçen Bahçeşehir Koleji, salondan 86-85 galip ayrıldı.

Gruptaki dördüncü galibiyetini alan Bahçeşehir Koleji, maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Bahçeşehir Koleji, Danimarka, basketbol, Spor, Haber

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