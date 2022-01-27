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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

AA, Ercan Doğan - Spor
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu 4. maçında İngiltere temsilcisi London Lions'u 76-61 yendi.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu 4. maçında İngiltere temsilcisi London Lions'u 76-61 yendi.

Copper Box Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-13 önde geçen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına da 38-24 önde gitti.

Karşılaşmanın 3. periyodunu 55-45 önde geçen Bahçeşehir Koleji karşılaşmayı da 76-61 kazandı.

Bahçeşehir Koleji grubundaki üçüncü galibiyetini aldı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

Bahçeşehir Koleji, basketbol, England, Spor, Haber

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