Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
AA, Ercan Doğan - Spor
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu 4. maçında İngiltere temsilcisi London Lions'u 76-61 yendi.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu 4. maçında İngiltere temsilcisi London Lions'u 76-61 yendi.
Copper Box Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-13 önde geçen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına da 38-24 önde gitti.
Karşılaşmanın 3. periyodunu 55-45 önde geçen Bahçeşehir Koleji karşılaşmayı da 76-61 kazandı.
Bahçeşehir Koleji grubundaki üçüncü galibiyetini aldı.
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri