ZZ Leiden: 84-61 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZZ Leiden: 84-61

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
ZZ Leiden: 84-61

SALON: ÜlkerHAKEMLER: Ciprian Stoica (Romanya), Alessandro Perciavalle (İtalya),Alin Faur (Romanya)BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 10, Berkay Candan, Smith 17, Jones 7, Oğuz Savaş 11, Bentil 24, Solomon 8, Erkan Yılmaz 4, Ali Yüceoral 3, Hadi Özdemir, Ata Ülkü ÖzbenZZ LEİDEN: Dunn 14, Midtgaard 12,...

SALON: Ülker

HAKEMLER: Ciprian Stoica ( Romanya ), Alessandro Perciavalle ( İtalya ),Alin Faur (Romanya)

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 10, Berkay Candan, Smith 17, Jones 7, Oğuz Savaş 11, Bentil 24, Solomon 8, Erkan Yılmaz 4, Ali Yüceoral 3, Hadi Özdemir, Ata Ülkü Özben

ZZ LEİDEN: Dunn 14, Midtgaard 12, Ververs 4, de Jong 11, Tubutis 1, Bouwknecht 2, Mikalauskas 3, Van Bree 4, Jonathan, de Windt, Affo

1'İNCİ PERİYOT: 18-24

DEVRE: 40-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-46

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu son maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda ekibi ZZ Leiden takımını 84-61 mağlup etti.


- İstanbul

Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şoku! Play-off oynayacaklar

Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şoku! Play-off oynayacaklar

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title