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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, Hollanda ekibi ZZ Leiden'ı deplasmanda 89-87 yenerek çeyrek finali garantiledi.

30.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 00:02
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

FIBA Erkekler Kupası 2. tur L Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, Hollanda ekibi ZZ Leiden'ı deplasmanda 89-87 yenerek çeyrek finali garantiledi.

Leiden şehrindeki Vijf Meihal Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 28-18 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 47-43 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü ele alan ZZ Leiden, final periyoduna 69-66 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, başa baş mücadeleye sahne olan son çeyreğin ardından rakibini 89-87 mağlup etti.

Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan Bahçeşehir Koleji, son hafta öncesi namağlup lider Pınar Karşıyaka'nın ardından ikinciliği garantileyerek çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA
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