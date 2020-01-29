29.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:28

Salon: Arena Sever

Hakemler: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Marek Maliszewski (Polonya), Mihkel Manniste (Estonya)

Enisey: Rebic 7, Berry 15, Green 8, Zubcic 13, Gudumak 2, Zakharov 16, Hogue 6, Komissarov 6, Viktorov

Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Triche 8, Metecan Birsen 7, M'Baye 2, Morgan 29, Yunus Sonsırma 4, Onuralp Bitim, Kennedy 14, Crocker 19, Nusret Yıldırım 3, Arca Tülüoğlu

1. Periyot: 17-24

Devre: 36-44

3. Periyot: 48-73

Beş faulle çıkan: 38.34 Nusret Yıldırım (Pınar Karşıyaka)

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu 5. maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Rusya temsilcisi Enisey'i 96-73 mağlup etti. Grupta geçen hafta çeyrek final vizesi alan Pınar Karşıyaka, bu galibiyetle son maçlar öncesinde grubu lider bitirmeyi de garantiledi.

Müsabakaya Triche ve Morgan'ın sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, 5. dakikasını 9-6 önde geçtiği ilk periyotta 9. dakika içinde Metecan Birsen'in basketiyle farkı 10 sayıya çıkardı: 12-22. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 24-17 üstün tamamladı.

İkinci periyoda da etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 12 sayılık farka (41-29) ulaştığı devreyi 44-36 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta savunmada ve hücumda etkili oyununu devam ettiren Pınar Karşıyaka, 7,5 dakikalık bölümde potasında sadece 2 sayıya izin verirken, farkı 25'e yükseltti: 38-63. Kalan bölümde farkı 28 sayıya (40-68) çıkaran yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 73-48 üstün tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 96-73 galip ayrıldı.

Kaynak: AA