Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

22.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:56

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Anastasios Manos (Yunanistan), Paulo Marques (Portekiz), Jan Baloun (Çekya)

Pınar Karşıyaka: Taylor 13, Triche 7, Metecan Birsen 11, M'Baye 13, Morgan 19, Crocker 16, Kennedy 12, Yunus Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 8, Görkem Doğan 2, Onuralp Bitim 4, Arca Tülüoğlu 4

Leiden: Persons 14, de Jong 36, Huggins 10, Randamie 5, Pasalic 9, Ververs, Williams 2, Borges

1. Periyot: 30-21

Devre: 49-46

3. Periyot: 78-61

5 faulle çıkan: 32.37 Huggins (Leiden)

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 4. hafta mücadelesinde Hollanda ekibi Leiden'ı 112-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka, bitime 2 hafta kala çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

İlk periyota Morgan, Triche ve M'Baye ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, 7. dakikada farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 21-14. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, periyodu 9 sayı farkla 30-21 üstün bitirdi.

İkinci periyoda da iyi başlayan ve 14. dakikada farkı 15 sayıya (40-25) yükselten Pınar Karşıyaka önünde toparlanan Leiden, de Jong'un etkili oyunuyla aradaki farkı indirdi. Pınar Karşıyaka, son dakikasına 47-44 üstün girdiği devreyi 49-46 önde tamamladı.

Üçüncü periyodun başında de Jong ve Pasalic'in 3 sayılık basketleriyle 52-49 üstünlük kuran Leiden karşısında 15-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka 25. dakikayı 64-52 öne geçti. Kalan bölümde farkı arttıran Pınar Karşıyaka, periyodu 17 sayı farkla (78-61) üstün bitirdi.

Son periyotta etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, müsabakanda 112-76 galip ayrıldı. Yeşil-kırmızılı ekipte forma giyen tüm oyuncular sayı üretti.

İlk 2 takımın yoluna devam edeceği grupta çeyrek finale kalmayı garantileyen namağlup Pınar Karşıyaka, kalan 2 maçta en az 1 galibiyet alması halinde grubu lider tamamlayacak.

Pınar Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Semih Erden maç kadrosunda yer almadı.

Kaynak: AA