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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Vilius Maciulaitis (Litvanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Valerio Grigioni (İtalya)Pınar Karşıyaka: Taylor 17, Triche 5, Kennedy 13, M'Baye 12, Morgan 9, Onuralp Bitim, Metecan Birsen 12, Semih Erden 9, Yunus Sonsırma 4, Nusret...

18.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:38
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Vilius Maciulaitis (), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Valerio Grigioni (İtalya)

: Taylor 17, Triche 5, Kennedy 13, M'Baye 12, Morgan 9, Onuralp Bitim, Metecan Birsen 12, Semih Erden 9, Yunus Sonsırma 4, Nusret Yıldırım 4

Enisey: Rebic 5, Berry 27, Hogue 15, Komissarov 8, Gudumak 8, Kanygin 4, Zakharov 4, Mitusov, Viktorov 3

1. periyot: 18-25

Devre: 43-37

3. periyot: 65-57

5 faulle çıkanlar: 29.40 Kanygin, 38.54 Gudumak (Enisey)

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu ikinci maçında Pınar Karşıyaka, Rus ekibi Enisey'i 85-74 mağlup etti. Grupta ikinci maçını da kazanan yeşil-kırmızılı ekip, liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya Komissarov ve Berry'nin sayılarıyla başlayan konuk ekip, 2. dakika içinde 9-2 üstünlük kurdu. İlk 5 dakikayı 10 sayı farkla 18-8 önde geçen Enisey, periyodu 25-18 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 15. dakikada Semih Erden'in basketiyle 31-29 öne geçti. Kennedy ile etkili olduğu bölümde farkı 8 sayıya kadar (43-35) çıkaran yeşil-kırmızılı ekip, devreyi 43-37 üstün bitirdi.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve farkı 11 sayıya (48-37) yükselten Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı 56-47 önde geçti. Üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, son dakikasına 64-54 üstün girdiği periyodu 65-57 galip tamamladı.

Pınar Karşıyaka'nın hücumda etkili olamadığı son periyodun başında Enisey farkı 4 sayıya kadar (63-67) indirmesine rağmen toparlanan Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya 75-67 önde girdi. Taylor ve Triche'nin üst üste 3 sayılık basketleriyle farkı 12 sayıya kadar (82-70) yükselten yeşil-kırmızılı ekip müsabakadan 85-74 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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