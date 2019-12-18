Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 2. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 93-71 yendi.
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 2. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 93-71 yendi.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Bahçeşehir Koleji 14-12 önde tamamladı.
Soyunma odasına da 50-37 üstün giden ev sahibi ekip, son çeyreğine 73-52 önde girdiği mücadelede parkeden 93-71 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji gruptaki ilk galibiyetini elde ederken, konuk ekip 2. yenilgisini yaşadı.