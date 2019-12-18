Haberler » Spor » Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Spor

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 2. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 93-71 yendi.

18.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:19
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

FIBA Erkekler Kupası 2. tur L Grubu 2. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 93-71 yendi.

BJK Akatlar ve Kültür Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Bahçeşehir Koleji 14-12 önde tamamladı.

Soyunma odasına da 50-37 üstün giden ev sahibi ekip, son çeyreğine 73-52 önde girdiği mücadelede parkeden 93-71 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji gruptaki ilk galibiyetini elde ederken, konuk ekip 2. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler